الامارات | سورية واليابان أول المتأهلين.. و17 منتخباً في صراع محتدم

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية واليابان أول المتأهلين.. و17 منتخباً في صراع محتدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت ملامح المتأهلين إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023 تتضح في القارة الصفراء، قبل جولتين من ختام مباريات المرحلة الثانية. وبات المنتخبان السوري واليابان أول المتأهلين رسمياً إلى المرحلة الأخيرة، بانتظار الحسم بين 17 منتخباً في بقية المجموعات الأخرى، بجانب المتأهل سلفاً، المنتخب القطري مستضيف نهائيات كأس العالم، الذي تصدر المجموعة الخامسة بـ 22 نقطة، بـ10 نقاط عن المنتخب العماني، الذي يبحث عن التأهل غير المباشر عبر حصد النقاط الست من مباراتيه الأخيرتين.

في المقابل، لاتزال خمس مجموعات لم يتم الحسم في الصدارة والوصافة فيها بشكل نهائي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات، بجانب أفضل خمسة (بسبب صدارة المنتخب القطري)، إلى المرحلة الأخيرة، التي يتم تقسيم المنتخبات فيها إلى مجموعتين، يتأهل منهما المتصدر والوصيف مباشرة، بينما أفضل ثالثين يخوضان مباراة ملحق ضد بعضهما، والفائز يواجه صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى)، من أجل الحسم في هوية المتأهل إلى النهائيات العالمية.

وانحصر الصراع بشكل عام على بقية المجموعات بين فيتنام والإمارات في المجموعة السابعة، إذ تفصل الإمارات الثانية نقطتان عن فيتنام المتصدرة. بينما في الأولى، وبعد ضمان سورية التأهل، تبحث الصين عن التأهل كأفضل ثانٍ.

وفي الثانية، انتزع الأردن الوصافة من الكويت الذي خسر أمام أستراليا المتصدرة، وبات لدى الأردن 13 نقطة، خلف أستراليا بـ18 نقطة، مقابل 10 للكويت. وستكون مباراة الكويت والأردن، الجمعة، حاسمة على الوصافة.

وفي الثالثة، استعاد العراق الصدارة بـ14 نقطة، مقابل 12 نقطة لكل من إيران والبحرين في الوصافة. وفي المجموعة الرابعة، حافظ المنتخب الأوزبكي على الوصافة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين عن المنتخب السعودي المستريح في هذه الجولة، والمتصدر برصيد 14 نقطة. وفي المجموعة السادسة، تأهل رسمياً اليابان بـ21 نقطة، بينما لدى طاجيكستان الثانية 10 نقاط. أما في المجموعة الثامنة، فلايزال الصراع مستمراً بين كوريا الجنوبية المتصدرة ولبنان الثانية بالنقاط الـ 10 نفسها.

نظام التأهل إلى المرحلة الأخيرة

■ متصدرو المجموعات الثماني يتأهلون مباشرة.

■ بسبب تصدر قطر مجموعتها، يتم اختيار 5 أفضل ثوانٍ بدلاً عن 4 للمرور إلى المرحلة الأخيرة.

■ المواجهات المباشرة أول معايير الحسم في حال التساوي في النقاط.

■ المتأهلون الـ12 يتأهلون مباشرة إلى نهائيات آسيا، وجولة تصفيات أخيرة لتحديد الـ12 المتبقية.

■ بسبب انسحاب كوريا الشمالية، لا تحتسب نتائج المنتخبات ضد المحتل للمركز الخامس في كل مجموعة.

تصنيف أفضل الثواني حتى الآن

1- لبنان (المجموعة 8) 10 نقاط.

2- أوزبكستان (4) 9 نقاط.

3- الإمارات (7) 9 نقاط.

4- إيران (3) 9 نقاط.

5- عمان (5) 9 نقاط.

المنتخبات المتصدرة

- المجموعة 1 - سورية 21 نقطة (متأهل).

- المجموعة 2 - أستراليا (18).

- المجموعة 3 - العراق (14).

- المجموعة 4 - السعودية (14).

- المجموعة 5- قطر (22- متأهل).

- المجموعة 6 - اليابان (21- متأهل).

- المجموعة 7- فيتنام (14).

- المجموعة 8- كوريا ولبنان (10).

• 5 مجموعات لم يتم حسم الصدارة والوصافة فيها بشكل نهائي.

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