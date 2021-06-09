الامارات | انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الكوادر بأندية دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الكوادر بأندية دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ مجلس دبي الرياضي، اليوم، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتطوير مستوى المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبـي.

وينظم المجلس الساعة 11:00 صباحاً، محاضرة عبر وسائل الاتصال المرئية، بعنوان «دور المشرف في تنظيم عمل الإداريين والمدربين»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتستعرض المحاضرة التعريف بالجانب الوظيفي للإداريين والمدربين، وتقديم نماذج للجوانب الأخلاقية الإيجابية، مثل القدوة الحسنة والتخلق بالصفات الحميدة، وشرح كيفية إدارة المواقف السلوكية الحرجة لدى اللاعبين، ومن بينها التدخل السريع والحكيم، وكيفية التواصل مع أولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ التوصيات في التعامل مع مختلف المواقف.

ويتضمن برنامج هذه المرحلة تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين، ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات، وتقييم السمات الشخصية التي أقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، بهدف تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار، وفق أحدث أساليب الإدارة الرياضية والتطور الحاصل في جميع المجالات.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أصدر كتيب دليل السلوك الوظيفي للعاملين في الأندية الرياضية وشركات كرة القدم في إمارة دبي من المشرفين والإداريين، بهدف ضبط إيقاع السلوك العام، وتنمية الثقافة المهنية والوظيفية، وتدعيم القيم الأخلاقية، وتنمية روح المسؤولية، والدعوة إلى التمسك بالأخلاق السامية، وتقديم أفضل الأعمال والممارسات، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في مجتمع أندية دبي.

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