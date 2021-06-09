الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

قال إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي إن «سبب الاستغناء عن لاعب أجنبي في صفوف الفريق، بداعي أن المشاركة في التدريبات والمباريات لا تعدّ في المقام الأول بالنسبة له»، مشيراً إلى أن سبب الإصابات المتكررة للاعب، هو عدم اهتمام الأخير بنفسه، رغم امتلاكه موهبة كبيرة.

تعاقد

يقترب أحد أندية السلة في الدولة من وضع اللمسات الأخيرة، للتعاقد مع مدرب أوروبي من الطراز الرفيع، في تجربة احترافية جديدة للمدرب على الساحة الخليجية، عقب النتائج الإيجابية التي حققها، أخيراً، في الدوري البحريني الممتاز.

سعادة

استقبل جمهور الجالية العراقية في الإمارات خبر انضمام لاعبَين عراقيين للعب في دوري الخليج العربي بسعادة كبيرة، وهما: أسامة رشيد مع خورفكان، ومحمد مصطفى مع النصر.

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