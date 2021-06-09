الامارات | آل بركت: ندرس حالياً إمكانية استضافة بطولة العالم للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن آل بركت: ندرس حالياً إمكانية استضافة بطولة العالم للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، إن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي أقيم «عن بُعد»، بمشاركته ممثلاً عن الإمارات، وممثلي الاتحادات الأعضاء، بحث مقترحات عدة، تمت مناقشتها للوقوف بجدية على تنفيذ إجراءات مهمة، من شأنها دعم عودة النشاط المباشر على الرقعة، بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا حول العالم.

وأكد آل بركت لـ«الإمارات اليوم» أن: الإمارات عضو أساسي ورئيس في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، ونحن ندعم جهود الاتحاد الدولي في الظروف الحالية، وندرس مع الجهات المختصة في الدولة استضافة بطولة العالم والكونغرس الدولي، فور تعافي العالم من جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news