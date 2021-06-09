شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرجاني ساسي ووكيل أعماله «بيلعبوها صح أوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو المستفيد الأكبر مما يحدث حاليًا بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، إن «فرجاني ساسي، هو أكبر المستفيد حاليًا بشأن مسألة تجديد عقده مع الزمالك، فإذا جدد اللاعب عقده، وهذا أمر قائم وبقوة، سيكون بطل شعبي وسيحصل على ما يريده أو شبه ما يريده، كما سيكون اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض (أبطال)».

وأضاف أن «فرجاني ساسي ووكيل أعماله بيلعبوها صح أوي، ويبدو أن هناك فصول جديدة في موضوع اللاعب التونسي تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة»

يذكر أن تعاقد فرجاني ساسي، مع الزمالك، ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد تعاقده بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.