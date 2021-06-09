شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر أمام الاتحاد في نصف نهائي السلة للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري، الفوز على الأهلي بنتيجة 71/65، في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر، مساء الثلاثاء، في صالة برج العرب الجديدة.

وسيطر زعيم الثغر، تحت قيادة مدربه أحمد مرعي، على مجريات المباراة منذ بدايتها. وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى 19/14، وفي الفترة الثانية تعادل الفريقان 29/29، بينما تفوق الاتحاد في الفترة الثالثة 51/46.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية في هذا الدور للفريقين، حيث حقق زعيم الثغر الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 71/58. ,يقام نصف النهائي على طريقة Best of 5، حيث يلتقيان أيام 10 و12 و14 من الشهر الجاري، في حالة لم يتمكن أحدهما من الفوز قبل المباراة الخامسة.