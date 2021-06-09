الأهلي : عمرو السولية «مستمر بشكل طبيعي» ولا توجد نية لرحيله

الشارقة - اميمة ياسر - نفت قناة الأهلي ما تردد عن وجود صفقة تبدالية بين النادي وبيراميدز فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم مستمر بشكل طبيعي ولا توجد نية لرحيله في الوقت الحالي.

وقال الإعلامي أحمد سمير عبر قناة "الأهلي": "ما يتردد بشأن وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز برحيل ناصر ماهر وضم إبراهيم عادل ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "المصدر غير معلن حتى هذه اللحظة، كان من المفترض أن يتحدث أحد عن مصدر تلك المعلومة، لأن هذا معناه أن هناك تواصل بالغعل وموافقة من حيث المبدأ، لكن ذلك لم يحدث".

وأتم : "ما يتردد عن رحيل عمرو السولية غير دقيق على الإطلاق، الأهلي مقبل على خوض مباراة مصيرية أمام الترجي في دوري الأبطال بعد أيام قليلة، وما أثير بشأن هذا الأمر غير صحيح".