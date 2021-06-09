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صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير (رابط التصويت)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ينافس النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ، على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تقدم لأفضل لاعب في الموسم في ، بتصويت الجماهير.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة، التي سيتحدد الفائز بها من خلال تصويت الجماهير، إلى جانب صلاح خمسة لاعبين آخرين وهم مهاجم توتنهام، هاري كين، ومهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، وصانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، ومهاجم ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

وقدم مهاجم ليفربول مستوى رائع طوال الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليساعد فريقه في الوصول إلى المركز الثالث.

سجل صلاح - الذي اختير الأسبوع الماضي في أفضل فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز - في 31 هدفًا خلال 51 مباراة في موسم 2020-21.

ويعد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

رابط التصويت لصلاح من هنا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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