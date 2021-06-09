هل ينتقل صلاح لـ’’ريـال مدريد‘‘ تحت ولاية أنشيلوتي؟.. تقارير إسبانية تكشف الحقيقة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد قدوم كارلو أنشيلوتي لتدريب الملكي.

من جانبه، قال ميجيل بلنسيا، الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد، في تصريحات لموقع "صدى البلد" :" إدارة الريال وكارلو أنشيلوتي لا يفكران في ضم صلاح، هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة".

وارتبط اسم صلاح، وصيف هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، بناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان للانتقال إلى أحدهما العام المقبل.

وتولي كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد، نهاية الشهر الماضي، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وسبق لأنشيلوتي قد تدريب ريال مدريد 2013 حتى 2015، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العاشر، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، استقالته مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد نهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وجاء قرار زيدان بعد أيام معدودة على خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح جاره أتلتيكو مدريد، فضلا عن خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام تشيلسي.

وقال النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف النادي في بيان: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله".

ويغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.