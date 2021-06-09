بعد زيارته للقلعة البيضاء.. ممدوح عباس: خرجت من الزمالك بمؤامرة اشترك بها وزير سابق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن سبب زيارته للقلعة البيضاء الإثنين، في أول ظهور له داخل النادي منذ رحيله في عام 2013.

وكتب عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك. هذه الزيارة التي لم تستغرق اكثر من ثلاثين دقيقة. وحتى أوضح فأنا ذهبت الي بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".

وأضاف:" فلا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك و أشكركم".

وكان محامي ممدوح عباس، أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن موكله ليس له علاقه بأي تعاقد للزمالك مع مدربين أو لاعبين في الوقت الحالي.

ويعاني الزمالك من أزمات مالية في الوقت الراهن، وهو ما أثر على عدم قدرته على التجديد للتونسي فرجاني ساسي بسبب طلباته المالية المرتفعة، مما جعل البعض يربط زيارة ممدوح عباس للزمالك بملف التجديد والصفقات الجديدة، وهو ما نفاه الأخير.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن فرجانى ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، توصل لاتفاق مع إدارة الريان القطري، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع " footballtunisien " التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان، وسوف يوقع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.