تقنية «الفار» وكأس مصر.. وقرار نهائي من اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اللجنة المؤقتة التي تدير شئون اتحاد كرة القدم قررت إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر هذا الموسم بتقنية الفيديو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللجنة المؤقتة يأتي بعدما شهدت الفترة الأخيرة تعرضها لانتقادات واسعة بسبب عدم تطبيق تقنية "الفار" في مباريات الكأس.

وقالت الصحيفة إن اتحاد الكرة رفض تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر، حيث طالب الأندية بتحملها إلا أنها رفضت ليتم إقامة مباريات الكأس بدون تقنية الفيديو، قبل أن يتم التأكيد على إقامة مباريات نصف نهائي ونهائى الكأس بها.

وفي وقت سابق، حدد اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر، وذلك في حالة انتهاء مباريات الدوري الممتاز في الـ 17 من نفس الشهر، مع إمكانية تقديم هذا الموعد حال انتهاء الدوري أواخر أغسطس المقبل.

وخلال اجتماعها الأخير مع الأندية، وضعت اللجنة الثلاثية أكثر من موعد لانتهاء الدورى، وسيتم حسم الموعد النهائى بعد وضوح الرؤية بشأن وصول النادى الأهلى لنهائى دورى أبطال افريقيا من عدمه وكذلك تأهل المنتخب الأولمبى للأدوار التالية فى الأولمبياد من عدمه أيضا.