شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على أنباء الصفقة التبادلية مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ردت قناة النادي الأهلي على الأنباء المتداولة حول ابرام النادي صفقة تبادلية مع نظيره بيراميدز في الصيف المقبل على مستوى فريق الكرة.

وكانت أنباء قوية قد أشارت إلى رغبة الأهلي في الظفر بخدمات صانع ألعاب بيراميدز إبراهيم عادل مقابل التفريط في ناصر ماهر.

وقال الاعلامي أحمد سمير:«هذه الأنباء غير صحيحة على الاطلاق ولا نعلم مصدرها».

وأكمل:«ناصر ماهر لن يرحل عن الأهلي ولا يوجد صفقة تبادلية مع بيراميدز كما أشاع البعض».

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 19 و26 من يونيو الجاري.