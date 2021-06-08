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رحيل عمرو السولية .. قناة الأهلي تكشف الحقيقة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عمرو السولية .. قناة الأهلي تكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي بقناة النادي الأهلي أحمد سمير أن ما يتردد مؤخراً حول رحيل عمرو السولية عن صفوف فريق الكرة بالنادي عارٍ من الصحة.

وأضاف سمير:«السولية مستمر مع الأهلي وليس هذا وقت الحديث عن رحيل أحد من لاعبي الفريق وعناصره الأساسية».

وأكمل:«الأهلي يركز في مباراتيه أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن الصعب الحديث عن رحيل لاعبين في هذا التوقيت».

ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي في التاسع عشر من يونيو الجاري في ذهاب نصف النهائي القاري على أن يكون لقاء العودة بملعب السلام في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر ذاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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