شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يهزم الجزيرة في أولى مواجهات بنصف نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجة 85/83 فى أولى مباريات الـ best of 5 من دورى السوبر والتى أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين بعد تقدم الزمالك في الربع الأول بنتيجة 27/18 فيما تقدم الجزيرة في الربع الثاني بنتيجة 38/35 وواصل الجزيرة تقدمه في الربع الثالث بنتيجة 60/62، قبل أن يعود الزمالك للتقدم مرة أخرى وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 85/83 .

كما شهدت المباراة ظهور تقنية الفيديو IRS في ملاعب كرة السلة المصرية لأول الثواني الأخيرة من الفترة الثانية لجوء الحكم الدولي وائل إبراهيم إلى تقنية الفيديو IRS والمسؤول عنها الحكم أحمد شكيوي .