شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مروان محسن عن الأهلي.. نادي كبير يقترب من ضم مهاجم الشياطين الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح مروان محسن لاعب النادي الأهلي على أعتاب الخروج من القعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل عقب انتهاء الموسم الجاري، خاصة في ظل استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

واقترب مروان محسن من العودة مرة أخرى لصفوف الدراويش، خاصة في ظل احتياج فريق الإسماعيلي لتدعيم في خط الهجوم، فضلا عن أن مروان محسن كان متألقا للغاية مع الإسماعيلي خلال تواجده في صفوفه السنوات الماضية.

ووفقا لمعلومات «المصري اليوم» مروان محسن يمتلك 3 عروض خلال الفترة الحالية، لرحيله سواء في صفوف سيراميكا كليوباترا، أو الجونة أو الإسماعيلي، الذي يفضل مروان الرحيل لصفوفه خاصة لتمتعه بشعبية كبيرة في محافظة الإسماعيلية.