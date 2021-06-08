شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة معلومة بيع نادي غزل المحلة لمستثمر عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، مُتابعته للتعليقات عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق واتساب، موضحا أنه يتلقى العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة من قبل المتابعين.

وأوضح أنه للتخلص من الشائعات، أعلن أنه أطلقت الوزارة مسابقة للبحث عن محترف إعلامي لإدارة صفحة الوزارة الرسمية بـ«فيسبوك» و«واتساب» وذلك للرد على تلك المعلومات، بهدف منح النادي فرصة لإطلاق الأخبار الصحيحة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، منذ ساعات، عقد على أرض نادي غزل المحلة: «متابع لكل التعليقات على (فيسبوك) والحقيقة هو مكان للإشاعات وتدخلت للرد على متابع حول معلومة (أول أمس) دخول مستثمر عربي (على النادي) وقولت له: بتجيب الأخبار المضروبة دي منين!.. بالتالي سيكون هناك متحدث رسميـ، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة ليصبحان منبران للمعلومات».

وتابع الوزير: «أتمنى نسلم الرايات ونعطي للنادي فرصة يقدم أخبار صحيحة، ونحن نخطو خطوة واضحة بشفافية إعلامية في الأخبار المتعلقة بنادي غزل المحلة».

يذكر أن معلومات تم تداولها الساعات الماضية حول مستقبل النادي في الموسم الجديد، زاعمين أن أحد رجال الأعمال والمستثمرين العرب يوشك على شراء النادي نهاية الموسم الجاري.

وأرجع مروجو تلك الشائعات السبب في كون الفكرة جاءت من أجل تدعيم شركة الكرة بالنادي، بالإضافة إلي تدعيم الفريق بصفقات قوية في الموسم الجديد، واستغلال النادي من الناحية الجماهيرية والمنافسة على البطولات مع الأهلي والزمالك كما كان في سابق عهده، تلك المعلومات التي نفاها وزير قطاع الأعمال. يذكر أن نادي غزل المحلة، قد تُوج من قبل ببطولة الدوري في مناسبة واحدة، ولعب 6 نهائيات بطولة كأس مصر، ونهائي وحيد لدوري أبطال أفريقيا.