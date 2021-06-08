شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يعود للمصري أمام سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لخدمات أحمد رفعت، في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة .

ويأتي ذلك بعد انتهاء إيقافه نتيجة تعرضه للطرد خلال مباراة الزمالك، وهو ما أبعده عن الفريق في مباراتي وادي دجلة وأسوان .

وسوف يعود اللاعب للتشكيل الأساسي على حساب محمد عنتر الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال المباريات الماضية، والتي كان آخرها أمام أسوان، في ربع نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز زهرة الجنوب بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح.

ويستعد المصري لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها .