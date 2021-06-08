شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصابة بنزيما وفرصة لحاقه بـ«يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض كريم بنزيما لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي أمام بلغاريا ودياً، في إطار الاستعداد لنهائيات يورو 2020.

وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 40 بعدما سقط على أرضية الميدان متأثراً بألم في الركبة وهو ما استدعى تدخل الجهاز الطبي.

ولم يتضح التشخيص النهائي لإصابة كريم بنزيما حتى الآن، فيما تقول صحف فرنسية أنها كدمة خفيفة لن تؤثر على حظوظ مشاركته في كأس الأمم الأوروبية.

وتتواجد فرنسا في المجموعة السادسة القوية إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وألمانيا والمجر.