شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم .. كارتيرون يخطط لرفع المعدلات البدنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.