شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى المصري يدعمون فريق الكرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد من لاعبي النادي المصري البورسعيدي القدامى، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بورسعيد، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم 16 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عدد من لاعبي المصري القدامى على رأسهم حسام غويبة وسعيد إبراهيم وجمال فؤاد وسيد النمر وحامد الزهار وسمير التفاهني، وذلك للشد من أزر لاعبي الفريق، بعد الخروج من كأس مصر وقبل مواجهة سيراميكا ، كما عقدوا جلسة مع محمد الخولي نائب رئيس النادي.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها.