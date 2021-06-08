شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم.. شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لمباراة أسوان في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.