شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق : سنقاتل لتحقيق ميدالية أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والذي يتواجد حالياً في معسكر المنتخب الأوليمبي، على قدرة مصر في تقديم أداء قوي خلال منافسات أوليمبياد طوكيو وتحقيق ميدالية.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا نهتم بأسماء المنافسين، فقد واجهنا البرازيل من قبل وتمكنا من الفوز بفضل العزيمة والأداء القوي».

وأضاف: «الجميع سيقاتل من أجل الظهور بمستوى جيد وتحقيق طموحاته خلال الفترة القادمة سواء بالاحتراف الخارجي أو التواجد أساسياً في تشكيل فريقه الأول».

وأكمل: «سنعمل على بلوغ المباراة النهائية في أوليمبياد طوكيو وتحقيق إنجاز تاريخي، وليس مجرد حصد ميدالية برونزية».

واختتم أكرم توفيق حديثه بالتأكيد على احترام جميع اللاعبين لقرار المدير الفني شوقي غريب فيما يخص اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة المنتظرة.