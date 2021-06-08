الارشيف / اخبار الرياضه

تدريبات الزمالك اليوم .. أسامة نبيه يعقد جلسة خاصة مع يوسف أوباما

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم .. أسامة نبيه يعقد جلسة خاصة مع يوسف أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود جلسة سريعة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة تقديم نبيه وعبدالمقصود مجموعة من النصائح والتعليمات لأوباما، من أجل تنفيذها في المران.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وواصل محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا