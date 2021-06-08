شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صفحة مرتضى منصور على موقع فيس بوك بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بشكل مفاجئ لم يتمكن متابعو صفحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من التفاعل على صفحته على فيس بوك، وتم إغلاق الصفحة بشكل مفاجئ.

ولم يتم الكشف حتى الآن من رئيس النادي السابق على سبب إغلاق الصفحة، وهل هو من أغلقها، أم أن التصرف نابع من إدارة فيس بوك.

وحسمت محكمة القضاء الإداري الجدل بشأن عودة مرتضي منصور برئاسة نادي الزمالك، بعد الحكم الذي أصدرته صباح اليوم وألغت فيه قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقف مرتضي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات وتغريمه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

وقالت المحكمة صراحة في حكمها إن ما قضت به «لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي، حيث إن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري، وحكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شؤون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب».

وهو ما يعني أن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك صدر فيها حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.