شكرا لقرائتكم خبر عن 48 جنيها سنويا.. وزير قطاع الأعمال: حاولت تخفيض اشتراك عمال غزل المحلة في النادي ولم أقدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أنه يسعى إلى زيادة اشتراكات الأعمال في النادي الاجتماعي لغزل المحلة من اجل الحصول على الخدمات المميزة وتنمية الموارد المالية.

وأكد وزير قطاع الأعمال أنه حاول تخفيض رسوم الاشتراك للعاملين في الشركة، لكن لم يقدر على تخفيضها بسبب العوائق القانونية، موضحا أن الاشاراك تبلغ قيمته 48 جنيها سنويا.

واستكمل الوزير أن الهدف هو استمتاع الأعضاء بخدمات النادي والوصول إلى شريحة من الأسر والأطفال المتمنيين ممارسة الرياضة، كما يهدف إلى تحقيق نسبة اشتراكات تصل ل١٠ آلاف خلال سنوات، وإلى ٥ آلاف عضوية في عامين، حيث إن العضويات ستوفر المال للإنفاق على النادي، فقال الوزير: «لن ننفق كوزارة أو شركة قابضة على النادي وسيكون هناك تمويل من بنك».

وجاء التصريحات السابقة على خلفية تدشين وزير قطاع الأعمال لمشروع تطوير نادي غزل المحلة خلال مؤتمر صحفي في الملعب الرئيسي.