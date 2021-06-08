شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر منافسات السلاح لتتابع الفرق سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر المنتخب الكوري الجنوبي منافسات التتابع فرق سيدات بعد انتهاء تصفيات السباحة و السلاح و السلاح الإضافية "بونس راوند "في اليوم الأول لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وجاء ثنائي كوريا الجنوبية سون ووكيم و سي هي كيم في صدارة الترتيب برصيد 549 نقطة ، وفي المركز الثاني جاء ثنائي بيلاروسيا فولها سلكينا و ايرينا براسيانتسوفا برصيد 539 نقطة.

أما المركز الثالث جاء ثنائي الاتحاد الروسي يوليانا باتاشوفا وجولناز جوبيادولينا برصيد 528 نقطة.

واحتل ثنائي منتخب مصر وهن سندس أبو بكر ومريم عامر . المركز التاسع برصيد 476 نقطة .

وتنطلق بعد قليل منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.