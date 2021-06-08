شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تحصد ذهبية التتابع فرق سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المنتخب البيلاروسي الميدالية الذهبية في منافسات التتابع فرق سيدات في اليوم الأول من بطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأوليمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

و حقق ثنائي بيلاروسيا فولها سيلكينا وإيرينا براسيتانتوفا المركز الأول والميدالية الذهبية محققين 1395 نقطة، وثنائي منتخب الاتحاد الروسي يوليانا باتاشوفا وجولناز جوبيادولينا في المركز الثاني و الميدالية الفضية بـ 1383 نقطة و ثنائي المجر ريتا اردوس وسارلوتا سيمون في المركز الثالث و الميدالية البرونزية برصيد 1343 نقطة بينما جاء ثنائي منتخب مصر مريم عامر وسندس أبو بكر في المركز الأخير برصيد 949 نقطة.

وقام بتسليم الجوائز كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للعبة وأية مدني نائبة البرلمان ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة وتقام غدا الأربعاء منافسات التتابع فرق رجال ويمثل مصر اللاعبين علي الدين شريف ومهند طارق.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأوليمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد.