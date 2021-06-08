شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: مصر الأقرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا والأهلي سيعبر الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق أن مصر تقترب من استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 الصيف القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن»: «الكاميرون لا تستطيع استضافة 24 منتخبا على مستوى القارة، لأنها تحتاج إلى 6 ملاعب لخوض المباريات عليها بجانب الفنادق، وأن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على استضافة البطولة».

وتابع: «من الصعب تأجيل البطولة مرة أخرى، وسيكون هناك تركيز شديد من جانب اللجنة المنظمة للبطولة لمدة شهرين قادمين، وإذا لم يتم الانتهاء من عمل الملاعب والفنادق، سيتم سحب حق الاستضافة».

واستكمل: «على نهاية شهر يونيو القادم سيكون هناك القرار النهائي في تنظيم بطولة أفريقيا، ومصر تنظم حاليا جميع بطولات العالم على جميع المستويات، ولابد أن تعرف مصر حق الاستضافة قريبا».

واختتم: «النادي الأهلي يستطيع تخطي عقبة نادي الترجي التونسي، والأهلي يأخذ كل مباراة على حدا ولدي ثقة كبيرة بأن يفوز النادي الأهلي بالمباراة والصعود للمباراة النهائية للبطولة».

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.