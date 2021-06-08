شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: مصر مؤهلة للحصول على ميدالية أوليمبية في الخماسي الحديث وأصبحنا قلب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث أن مصر أصبحت قلب العالم خلال السنوات الأخيرة في استضافة البطولات العالمية خلال فترة فيروس كورونا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن»: «أن الوضع صعب في استضافة المنتخبات واللاعبين ويكون هناك عدد كبير تكون الدولة المنظمة مسؤولة عنهم، ولكن الإجراءات التي تتبعها مصر قوية وصارمة للغاية وتحافظ على سلامة الجميع».

وتابع: «وزارة الصحة المصرية ووزارة الشباب والرياضة أتوجه لهم بجزيل الشكر لأنهم ساعدوا في خروج البطولات في استضافة البطولات وكانت البداية ببطولة العالم لكرة اليد والتي أبهرت العالم من حيث التنظيم وجاء بعد ذلك بطولات عديدة».

وأردف: «مصر دائما تكون من الدول المرشحة للحصول على ميدالية أوليمبية في أوليمبياد طوكيو، ودائما نحصل في بطولات العالم على الميداليات والمراكز المتقدمة، ولدينا لاعبو على أعلى مستوى ونستطيع إحراز ميداليات أوليمبية».

واختتم: «الفقاعة الطبية ستستمر خلال بطولة العالم للخماسي الحديث وهي تساعد في الحفاظ على صحة الجميع وستقام البطولة على ملاعب استاد القاهرة».