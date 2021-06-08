سيطرة أجنبية على أرقام الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت الأرقام المميزة في الموسم الذي أسدل عليه الستار أخيرا بتتويج الهلال بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن اللاعبين المحليين، فيما تهادت الأرقام أمام الأجانب الذين سيطروا على الواجهات المختلفة، كامتداد للأعوام التي تلت قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2018 والمتمثل في زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 7 لاعبين بكل ناد.

واختفى اللاعب المحلي عن المنافسة على الأرقام، لكن هناك أسماء سجلت حضورها من خلال الحصول على المركزين الثاني والثالث.

أكثر اللاعبين تسديدا

استطاع حراس المرمى التصدي لـ 26 تسديدة من قدم لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا كأكثر لاعب استطاع الحراس التصدي لتسديداته، وجاء ثانيا لاعب الباطن يوسف الجبلي بعدد 20 تسديدة، وحل ثالثا لاعب الفتح، الهولندي ميشيل تي فريدي (19 تسديدة) متفوقا على السعودي الوحيد في هذه القائمة، لاعب الهلال الدولي سالم الدوسري الذي نفذ 18 تسديدة تصدى لها الحراس.

الأكثر تشتيتا للكرة

نجح مدافع فريق الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي في تشتيت 145 كرة كأكثر المدافعين تشتيتا للكرة، تلاه في المركز الثاني مدافع القادسية، الأسترالي ريس وليامز (127) وحل مدافع الباطن، البرازيلي ريناتو شافيز ثالثا (129).

وشهدت قائمة ظهور مدافع الشباب أحمد شراحيلي في المركز التاسع بـ 113 تشتيتا للكرة بفارق تشتيت وحيد عن السعودي الآخر، مدافع الرائد عبدالله الفهد الذي استطاع تشتيت 112 كرة.

الكلين شيت

تفوق حارس التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس على أقرانه في الموسم بعد أن خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة بفارق 4 لقاءات عن أقرب منافسية، حارس الهلال عبدالله المعيوف وحارس الرائد عز الدين دوخه، حيث حافظا على نظافة شباكهما في 7 مباريات.

كما نافس حارس الشباب بهذه القائمة من خلال تحقيقه المركز الخامس بعد أن حافظة على شباكه نظيفة في 5 لقاءات، تلاه في المركز السادس، السعودي الآخر، حارس الفيصلي مصطفى ملائكة (4 لقاءات).

التهديف

انفرد مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز بلقب هداف الدوري بتسجيله 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم ضمك الأرجنتيني إيميليو زيلايا الذي سجل 19 هدفا، بينما حل مهاجم الباطن، الأنجولي فابيو آبرو ثالثا برصيد 17هدفا.

وغاب اللاعب السعودي عن المنافسة على لقب الهداف، وكان أكثر لاعب سعودي سجل أهدافا، هو لاعب القادسية حسن العمري برصيد 12 هدفا جعلته خارج قائمة العشرة الأوائل في قائمة الهدافين، حيث حل في المركز الـ11 متساويا مع مهاجم الأهلي عمر السومة.

صناعة الأهداف

واصل الهولندي يوسف الجبلي أفضليته على مستوى صناعة الأهداف للموسم الثاني على التوالي، فبعد أن حقق الموسم الماضي 12 صناعة بقميص الفيصلي عاد هذا الموسم مساهما في بقاء ناديه الباطن ضمن فرق دوري المحترفين بصناعته 11 هدفا متساويا مع لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيجا.

وشهدت هذه الإحصائية ظهور اللاعب السعودي عبر مهاجم الهلال الذي قدم إليه من الشباب، عبدالله الحمدان بحلوله ثالثا بعد أن صنع 8 أهداف متساويا مع لاعبي أبها والاتفاق، التونسيين سعد بقير ونعيم السليتي.

الأفضل بالعرضيات

للمرة الثانية ظهر اسم لاعب الباطن، الهولندي يوسف الجبلي، حيث جاء في المركز الأول بقائمة اللاعبين الأكثر لعبا للكرات العرضية بعد أن وصل عدد كراته إلى 185 عرضية، وحقق المنافس على أغلب الإحصائيات، لاعب الشباب إيفر بانيجا المركز الثاني (163عرضية)، بينما حضر اللاعب المحلي بظهور طرف أيسر الفيصلي، محمد قاسم في المركز الثالث بعدد 161 عرضية، كلاعب سعودي وحيد ضمن قائمة الأوائل الأكثر عرضيات في الموسم.

الأكثر تمريرا

حصد لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيجا المركز الأول كأكثر لاعب تمريرا للكرة بعدد 2348 تمريرة، تلاه لاعب الهلال الكولمبي جوستافو كويلار (1912 تمريرة). وجاء في المركز الثالث لاعب النصر بيتروس ماتيوس (1673 تمريرة).

وظهر اللاعب المحلي في المركز الثامن من خلال الطرف الأيمن لفريق الهلال، الدولي محمد البريك برصيد 1463 تمريرة، كسعودي وحيد ضمن المراكز العشرة الأولى.

صناعة الأهداف

أفضلية أخرى حققها لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيجا، وذلك عندما اعتلى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بواقع تهيئته 76 فرصة لزملائه، وجاء الهولندي يوسف الجبلي ثانيا (63 فرصة)، بينما ظهر اللاعب المحلي في هذه القائمة في المركزين الثالث والرابع عبر لاعب الاتفاق محمد الكويكبي الذي حل ثالثا (59 فرصة) ولاعب أبها صالح العمري (54 فرصة).