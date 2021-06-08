أخضر العشرين يختتم معسكر كرواتيا بفوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما تجربته أمام منتخب البوسنة والهرسك عندما فاز عليه 1 - 0 أمس، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي جاءت على هامش المعسكر الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023. وجاء هدف الأخضر من ضربة جزاء سجلها عبدالله رديف في الوقت الإضافي من الشوط الأول.



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