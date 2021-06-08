القادسية يدرس بيع عقد العمري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس إدارة نادي القادسية عددا من العروض التي تلقتها من أندية في العاصة الرياض تطلب خلالها شراء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم وهدافه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسن العمري (سجل 12 هدفا وصنع 7 في الموسم الماضي)، وذلك عقب هبوط الفريق لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ورغبة اللاعب في الانتقال إلى ناد آخر.

ويتبقى في عقد العمري (27 عاما) مع القادسية عام آخر بعد أن جدد في فترة رئاسة الرئيس الأسبق مساعد الزامل 4 سنوات.

من جهة أخرى شرعت إدارة القادسية في الإعداد المبكر للموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى، حيث بدأت أولى الخطوات التصحيحية بإقالة الجهاز الفني بقيادة يوسف المناعي وجهازه المساعد، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم.

وتتجه نية الإدارة نحو الاستعانة بالمدرسة التونسية أيضا من خلال التعاقد مع المدرب محمد دحمان ومنافسة نادي الوحدة عليه، حيث يتجه الأخير للتعاقد معه في ظل نجاحه بالصعود بفريق الحزم مجدد إلى دوري المحترفين قبل نهاية دوري الأولى بعدد من الجولات.

كما تفاضل الإدارة بين عدة خيارات أوروبية لإقامة معسكر إعدادي خارجي للفريق يسهم في العودة السريعة إلى دوري الأضواء.