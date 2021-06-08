شكرا لقرائتكم خبر الأرقام تبقي الكوكي مدربا للطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسكت إدارة نادي الطائي باستمرار التونسي محمد الكوكي مدربا للفريق الأول لكرة القدم عقب الصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقوفا على نتائجه منذ تسلمه المهمة رسميا.

وجدد مجلس الإدارة برئاسة تركي الضبعان عقد المدرب للموسم الثاني على التوالي.

وكان الكوكي قد تولى تدريب الطائي منتصف الموسم الماضي خلفا للكرواتي دراجان تالايتش وبالتحديد منذ لقاء أحد في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق وصعد به إلى دوري المحترفين.

وقاد الكوكي فريق الطائي في 32 مباراة، حقق خلالها الفوز 23 مرة، فيما حقق التعادل 7 مرات، وتعرض للخسارة مرتين فقط.