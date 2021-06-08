الأرقام تبقي الكوكي مدربا للطائي

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وجدد مجلس الإدارة برئاسة تركي الضبعان عقد المدرب للموسم الثاني على التوالي.
وكان الكوكي قد تولى تدريب الطائي منتصف الموسم الماضي خلفا للكرواتي دراجان تالايتش وبالتحديد منذ لقاء أحد في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق وصعد به إلى دوري المحترفين.
وقاد الكوكي فريق الطائي في 32 مباراة، حقق خلالها الفوز 23 مرة، فيما حقق التعادل 7 مرات، وتعرض للخسارة مرتين فقط.
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