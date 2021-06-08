شكرا لقرائتكم خبر أول أكتوبر بداية دوري الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت أمس مراسم قرعة دوري الدرجة الثانية موسم 2021/ 2022، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وينطلق دوري الثانية في الأول من أكتوبر المقبل بمشاركة 28 فريقا، وزعت على مجموعتين، تضم كل واحدة 14 فريقا، فيما تجري اللقاءات ذهابا وإيابا.

فرق المجموعة الأولى

البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق

فريق المجموعة الثانية

الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان

كيفية التأهل للأولى

