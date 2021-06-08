شكرا لقرائتكم خبر أول أكتوبر بداية دوري الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق دوري الثانية في الأول من أكتوبر المقبل بمشاركة 28 فريقا، وزعت على مجموعتين، تضم كل واحدة 14 فريقا، فيما تجري اللقاءات ذهابا وإيابا.
فرق المجموعة الأولى
البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق
فريق المجموعة الثانية
الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان
كيفية التأهل للأولى
- تتأهل 3 فرق إلى دوري الدرجة الأولى
- يصعد صاحب المركز الأول في كلتا المجموعتين مباشرة للأولى
- المتأهل الثالث يحدد من مباراتين ذهابا وإيابا بين ثاني المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية
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