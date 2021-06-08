6 لاعبين ينتظرون حسم مصيرهم بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر 6 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حسم مصيرهم خلال الأسابيع المقبلة من حيث استمرارهم مع الفريق أو الاستغناء عن خدماتهم، حيث يعمل مجلس الإدارة على التنسيق مع المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي قبل إعلان قراراته الأخيرة.

وكانت إدارة النادي أعارت في الموسم الماضي اللاعبين عبدالعزيز العرياني وطارق عبدالله إلى فريق ضمك، كما أعارت الثنائي ساهر السريحي ويونس عبدالواحد إلى فريق جدة الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى.

بينما أعير اللاعب عون البيشي لفريق النهضة بالدرجة الأولى، واللاعب خالد السميري لفريق الفيصلي، والأخير توج موسمه ببطولة بعد أن حقق مع عنابي سدير بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد عقود اللاعبين الستة سارية عدا عقد اللاعب طارق عبدالله الذي ينتهي في أغسطس المقبل، بينما سيتحدد وضع بقية اللاعبين من خلال إعارتهم مجددا أو إجراء مخالصات مع الذين لا ينوي فابيو كاريلي الاعتماد عليهم في الموسم المقبل.

ويعد اللاعب خالد السميري الأوفر حظا من حيث إمكانية العودة مرة أخرى للفريق بسبب وضعه الفني المتصاعد واستمرار مشاركاته مع الفيصلي خلال فترة الإعارة.