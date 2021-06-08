الصين تتهم واشنطن بـ"تسييس" الرياضة

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بكين: اتهمت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء بـ"تسييس الرياضة" بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سعيه للتوصل إلى إجماع مع حلفاء بلاده على مقاطعة دورة الالعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 في بكين.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في واشنطن "إننا نتشاور بشكل مكثّف للغاية مع حلفائنا وشركائنا لبحث مخاوفنا المشتركة، وبصورة مثالية للوصول إلى مقاربة مشتركة" بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف "ستعرفون المزيد بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة"، في وقت تحولت الألعاب الأولمبية إلى نقطة خلاف بين الصين والغرب الذي يتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأثارت تصريحات بلينكن غضبًا في بكين التي تنفي ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان سواء في هونغ كونغ أو بحق الأقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الثلاثاء إن "تسييس الرياضة معاكس لروح الميثاق الأولمبي، ويضرّ بمصالح الرياضيين كما بالقضية الأولمبية الدولية".

وتابع "على الأطراف المعنيين أن يتوقفوا فورا عن اغتنام الألعاب الأولمبية للقيام بمناورات سياسية".

وشدّد بلينكن على أنّ التوصّل إلى "مقاربة مشتركة سيكون أكثر فعالية" من موقف أميركي أحادي.

ويرفض الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر توضيح موقفه بشأن احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية التي تعلق عليها الصين آمالًا كبرى لتتويج الذكرى المئوية لحزبها الشيوعي كما لتأكيد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19.

وقال بلينكن إن تشكيل جبهة موحدة بهذا الشأن مع دول حليفة "سيكون أكثر فاعلية بكثير من التحرك بمفردنا".

وقدّم نواب من الحزبين الإثنين مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى نقل دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 إلى دولة أخرى "ما لم تنهِ الحكومة الصينية جرائمها ضدّ شعب الأويغور".