غلق صفحة مرتضى منصور على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغلق صفحة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، حيث لم يتمكن متابعوه من التفاعل عليها.

ولم يتمكن المتابعون من إيجاد صفحة مرتضى منصور على "فيسبوك" عبر محركات البحث.

وكانت صفحة مرتضى منصور تحمل علامة التوثيق وتحتوي على عدد هائل من المتابعين.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن سبب إغلاق الصفحة حتى الآن، حيث تسائل المتابعون هل هو من أغلقها أم إدارة فيسبوك هي مَن قامت بذلك.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قامت مؤخرا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة القلعة البيضاء.