أكرم توفيق: لا فارق بين مصر والأرجنتين وإسبانيا.. وهدفنا نهائي الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط

أكد أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، أنه وزملاءه يطمحون للوصول إلى المباراة النهائية لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" وتحقيق الميدالية الذهبية.

وأشار توفيق في تصريحات إعلامية، إلى أنه لا يرى فارقًا بين منتخب مصر الأولمبي ومنافسيه في المجموعة الثالثة للأولمبياد.

وسيلعب منتخب مصر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو إلى جانب الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

وقال توفيق: "تركيزنا كبير مع المنتخب، الجميع يريد إثبات نفسه في الأولمبياد، هناك من يريد الاحتراف خارجيًا والآخر يريد العودة للمشاركة باستمرار مع ناديه".

وأكمل: "الأجواء رائعة في معسكرنا والجميع يبذل أقصى ما لديه في التدريبات، وننتظر دعوات الجماهير".

وأضاف: "سبق وأن واجهنا البرازيل وحققنا الفوز، وأرى أنه لا فارق بينه وبين الأرجنتين، مجموعتنا تضم منتخبات كبيرة ولكن سنبذل أقصى ما لدينا لتشريف منتخب مصر".

وأردف: "لا فارق بيننا وبين أي فريق معنا في المجموعة، 11 لاعب سيلعبون ضد مثلهم لا أكثر، سنبذل أقصى ما لدينا وسنلعب من أجل الوصول إلى اللقاء النهائي في الأولمبياد".

واختتم: "بإذن الله سنعود بميدالية من الأولمبياد، ليست الميدالية البرونزية فقط هي هدفنا، بل أننا نريد الوصول للنهائي وتحقيق الذهبية".