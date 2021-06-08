إصابة كريم بنزيما في ودية بلغاريا قبل بداية اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصيب النجم الفرنسي، كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا، أثناء مشاركته في اللقاء الودي الذي يجمع منتخب بلاده بنظيره البلغاري استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

واشتكى بنزيما من إصابة عضلية في الدقيقة 40 من عمر مباراة فرنسا وبلغاريا، ليطلب من الجهاز الفني لمنتخب بلاده استبداله، لعدم مقدرته على إكمال المباراة.

ودخل أوليفييه جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي، بدلاً من كريم بنزيما في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وتأتي إصابة بنزيما، قبل أيام من بداية بطولة "يورو 2020"، التي تبدأ يوم الجمعة المقبلة.

وتقع فرنسا في المجموعة السادسة من بطولة "يورو 2020" رفقة منتخبات البرتغال، المجر، ألمانيا.