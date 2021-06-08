شوقي غريب: نتابع وديات منافسينا في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه يسعى للاستفادة من تجربة مواجهتي جنوب إفريقيا الوديتين، مشيرا إلى أنه يتابع مباريات منافسيه في أولمبياد طوكيو 2021.

ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء جنوب إفريقيا الأول يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

وقال شوقي غريب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "نسعى للاطمئنان على المستوى الذي وصل إليه اللاعبون بعد أسبوع من بداية التجمع".

وأضاف: "سنمنح الفرصه لأكبر عدد من اللاعبين خلال مباراتي جنوب إفريقيا".

وتابع: "الجهاز الفني يتابع المباريات الودية التي تلعبها الفرق المنافسة لنا في طوكيو".

وواصل المنتخب الأولمبي اليوم تدريباته على إستاد السويس استعداد لمواجهة جنوب إفريقيا، حيث استمر التنافس بين اللاعبين خلال التدريبات لإثبات الذات.

وتم تقسيم المران على ثلاث فقرات، الأولى للاعداد البدني، والثانية خاصة بالجمل التكتيكية، ثم تقسيمة قوية في منتصف الملعب بين ثلاثة فرق من اللاعبين، قبل اختتام التدريب بتسديد ركلات الجزاء.

يُذكر أن منتخب مصر سيلعب في أولمبياد طوكيو ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.