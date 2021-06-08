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النصر السعودي يضم فينسنت أبوبكر.. وعقده يصل لـ 342 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي النصر السعودي، إتمام تعاقده مع اللاعب الكاميروني بصفوف فريق بشكتاش التركي، فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال حر.

وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب الكاميروني صاحب الـ 29 عاماً وقع لمدة 3 سنوات.

ونوهت تقارير صحفية تركية، إلى أن اللاعب المنتقل من صفوف بشكتاش للنصر السعودي سيحصل على 6 مليون يورو في الموسم الواحد بواقع 18 مليون يورو خلال عقده ما يوازي 342 مليون جنيه مصري.

ويُعد المهاجم الكاميروني هو ثانٍ صفقات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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