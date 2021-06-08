قبل أيام من بداية اليورو.. كيف كانت آليات القرعة وتصنيفات المنتخبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، يوم الجمعة المقبلة، بمواجهة تركيا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى المجموعة الأولى.

وتقام بطولة "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا.

وتم رفع عدد المنتخبات في البطولة إلى 24 منتخباً منذ نسخة 2016 التي توجت بلقبها البرتغال بعد التغلب على منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

وكان من المفترض أن تقام بطولة اليورو في الصيف الماضي، ولكن تم تأجيل البطولة بسبب أزمة فيروس كورونا.

ما هي المجموعات؟

المجموعة الأولى: إيطاليا، تركيا، ويلز، سويسرا.

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك، روسيا، فنلندا.

المجموعة الثالثة: هولندا، مقدونيا، النمسا، أوكرانيا.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، التشيك، كرواتيا، إسكتلندا.

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا، سلوفاكيا، بولندا.

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المجر.

كيف كانت آلية إجراء قرعة يورو 2020؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 4 مستويات، وتم هذا التوزيع بناءً على ما حققه كل منتخب في التصفيات المؤهلة للبطولة، من حيث احتساب عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة والأهداف خارج الأرض، وعدد المباريات التي فاز فيها المنتخب المتأهل، وعدد المباريات التي فاز فيها المنتخب المتأهل خارج الأرض.

تصنيف المنتخبات

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

وكان 20 منتخباً تأهل إلى بطولة اليورو بشكل رسمي دون خوض ملحق مؤهل للتصفيات هي: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا، فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا، البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك، ويلز وفنلندا.

وحجزت أربعة منتخبات تأهلها إلى "يورو 2020" عن طريق خوض الملحق المؤهل للبطولة وهي منتخبات: المجر، إسكتلندا، مقدونيا، سلوفاكيا.