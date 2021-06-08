كرة سلة.. الزمالك يبدأ نصف نهائي دوري السوبر بإسقاط الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة (85-83) في المباراة الأولى بدور نصف النهائي بدوري سوبر السلة رجال.

وتقام المباريات على صالة "برج العرب" بالاسكندرية، حيث تلعب المباريات بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وأصبح الزمالك بحاجة للفوز في مباراتين من أجل الوصول للمباراة النهائية، بينما أصبح الجزيرة بحاجة للفوز في ثلاث مباريات لضمان التأهل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الزمالك والجزيرة يوم الخميس المقبل، قبل إقامة المباراة الثالثة يوم السبت، مع تحديد يومي 14 و16 يونيو الجاري موعدا للمباراتين الرابعة والخامسة حالة الحاجة إليهما.

وكان فريق كرة السلة بالزمالك تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك والجزيرة في دوري سوبر السلة بالفريق المتأهل من لقاء الاتحاد السكندري والأهلي في المباراة النهائية.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحمل لقب بطولة دوري سوبر السلة بعدما فاز بنسخة الموسم الماضي على حساب الأهلي.