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حسين زكي لمصراوي: أنتظر تكليف الزمالك بالاستمرار مع الفريق.. ولم أتعاقد مع نادٍ آخر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

قال حسين زكي، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إنه ينتظر التكليف الرسمي من إدارة ناديه للاستمرار في قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأكد زكي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الأولوية تبقى لنادي الزمالك في حال صدور تكليف من لجنة الإدارة الحالية باستمراره.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن تعاقد زكي مع أحد الأندية الإماراتية بجانب أنباء أخرى عن تعاقده مع أحد الأندية في دوري المحترفين المصري، إلا أنه نفى تمامًا تلك الشائعات.

وأشار زكي، إلى أنه متواجد حاليًا في الإمارات للحصول على جرعة لقاح الحماية من فيروس المُستجد كوفيد_19، وهو ما دفع البعض لترديد شائعات بشأن تعاقده مع أحد الأندية الإماراتية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأتم زكي تصريحاته بقوله:"لم أتعاقد مع أي نادٍ، وانتظر تكليفي من إدارة نادي الزمالك، فالقرار الأول والأخير للإدارة حسب رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وأنا أضع الزمالك في المرتبة الأولى دائمًا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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