خاص.. الأهلي يخطر كاف بملعب مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن النادي أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد ملعب "الأهلي we السلام" لاستضافة مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في مصر يوم 26 يونيو الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد خوض لقاء الذهاب في تونس يوم 19 من الشهر نفسه.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "إدارة الأهلي أخطرت كاف عبر الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد بملعب الأهلي we السلام لاستضافة مباراة الترجي في إياب نصف النهائي بمصر".

وأضاف: "مباراة الإياب ستقام بإستاد الأهلي we السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتم الاتفاق على كل شيء وإخطار كاف، ليقوم بدوره بإخطار نادي الترجي".

وأوضح: "العقد المبرم مع شركة إستادات ينص على خوض المباريات على ملعب الأهلي we السلام، وبالتالي ستكون مباراة الترجي هناك".

وأتم المصدر قائلا: "أمر حضور عدد معين من الجماهير لم يتم مناقشته حتى الآن، وهناك مشاورات تدور مع الاتحاد الإفريقي، وسيتم الانتظار لموقف مواجهة الذهاب دون شك".

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.