كريم بنزيمة يُرعب جمهور منتخب فرنسا قبل 72 ساعة من بداية يورو 2020!

أرعب مهاجم ريال مدريد “كريم بنزيمة” جمهور منتخب فرنسا قبل 72 ساعة من انطلاق يورو 2020، بعد خروجه مصابًا خلال الشوط الأول من ودية المنتخب الفرنسي أمام بلغاريا في تحضيرات اليورو مساء اليوم الثلاثاء 8 يونيو.

وخرج مهاجم ريال مدريد من المباراة في الدقيقة 37، تاركاً وراءه تخوفاً كبيراً لدى الجمهور الفرنسي، خشية خسارته مرة أخرى، وهي التي تعول عليه لقيادة المنتخب لتحقيق اللقب الغائب منذ العام 2000.

ووفقاً للتلفزيون الفرنسي الحكومي، فإن كريم بنزيمة خرج يعرج في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بعد مغادرة مباراة بلغاريا، إلا أنه لم يستند على الطاقم الطبي، ما بعث قليل من الإطمئنان لمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الذي يعول على نجم ليون الفرنسي السابق خلال البطولة.

وعاد كريم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي قبل بداية التحضيرات لبطولة أمم أوروبا 2020 التي تنطلق يوم الجمعة القادم بمباراة بين تركيا وإيطاليا، بعد طي صفحة الخلاف الشهير بينه وبين المدير الفني ديشان والذي قارب الست سنوات.

ولعب نجم النادي الملكي أغلب مباريات ناديه خلال الموسم الماضي بمنافسات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، نظراً للمكانة التي بات يتمتع بها منذ رحيل كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس الايطالي في الميركاتو الصيفي 2018، كما أنه يبلغ من العمر 33 عاماً في الوقت الحالي، واكتسب خبرات غير عادية على كافة الأصعدة.