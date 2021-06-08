صور..محمد صلاح يتحول إلى “بابا نويل العلمين” مع ديانا وشيما!

تحول نجم منتخب مصر وهداف ليفربول “محمد صلاح” هذا الأسبوع إلى بابا نويل العلمين بالنسبة للفنانة الشابة “ديانا هشام” ومقدمة البرامج الرياضية “شيماء صابر”، بعدما حصلا على صور تذكارية خاصة معه بالقرب من أحد الشواطيء.

وتأثر عدد متابعي الفنانة الشابة “ديانا هشام” بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في موقع انستاجرام للصور، منذ نشرها للصورة التي جمعتها بمحمد صلاح في الساحل الشمالي، لتكتسب شهرة لم تكن لتحلم بها في مثل هذا السن، حيث بدأ جميع متابعي صلاح وعددهم يفوق الـ 14 مليون عبر تويتر فقط عن هوية الفنانة وأعمالها.

وتجاوز عدد متابعي ديانا هشام لـ المليوني، وهو رقم ضخم من المتابعين لا يُعبر عن مسيرتها الفنية القصيرة جدًا، والتي انطلقت فقط قبل عامين.

وظهرت ديانا هشام في مسلسل “الحساب يجمع” مع الفنانة الكبيرة يسرا، وشاركت كذلك في مسلسل “ولاد تسعة”، وحصلت على دور ثانوي في مسلسل يوسف الشريف الجديد “كوفيد 25” خلال شهر رمضان الماضي.

محمد صلاح بابا نويل العلمين

بعد ساعات قليلة من دخول ديانا هشام لـ “تريند تويتر وانستاجرام” بسبب ارتدائها لـ هوت شورت لحظة إلتقاط صورتها مع محمد صلاح، قلدتها المذيعة الرياضية “شيماء صابر” بنشر صورة مع محمد صلاح بالقرب من نفس الشاطيء وربما ألتقطت الصورة في نفس التوقيت.

وكتبت شيما صابر -زوجة نجم دفاع نادي إنبي رامي صبري– عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر “صدفة جميلة جمعتنا بـ فخر العرب المتواضع الخلوق محمد صلاح”.

وحصلت المذيعة في قناة النادي الاهلي على المزيد من المتابعين عبر تويتر منذ انتشار صورتها مع “بابا نويل العلمين” محمد صلاح، الذي حاز على راحة سلبية لأول مرة منذ فترة بعيدة.

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا بفارق هدف يتيم عن هاري كين المتصدر.

وساهم “مو” بشكل مباشر في خطف ليفربول للمركز الثالث من تشيلسي وليستر سيتي في الردهات الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن كانت كافة التوقعات تستبعد انهاء الفريق ضمن الأربعة الكبار بسبب الظروف الصعبة التي مر بها بعد إصابة ثلاثي قلب الدفاع “فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب” في وقت مُبكر من الموسم.

ويدرس محمد صلاح مستقبله خلال فترة استجمامه في بعض المناطق السياحية بمصر هذا الصيف، ويقال أنه على تواصل قوي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي نجح في ضم زميل صلاح في ليفربول “فينالدوم” بالمجان، وتوصل لاتفاق رسمي مع الحارس الدولي الايطالي “جيانلويجي دوناروما”.