صفقات النصر | اعلان نجاح صفقة الكاميروني أبو بكر

أُعلن مساء اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 نجاح النصر السعودي في الظفر بتوقيع المهاجم الدولي الكاميروني “فينسينت أبو بكر” خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليرد العالمي على غريمه التقليدي “الهلال” الذي ضم المهاجم الدولي المالي “موسى ماريجا” في وقت سابق من هذا السوق.

وأكد الإعلامي السعودي “على العنزي” خبر توقيع المهاجم الكاميروني “فينيسنت أبو بكر” لنادي ‎النصر السعودي بداية من الموسم المقبل 2022/2021، قادماً من فريق بشكتاش التركي.

وأشار الإعلامي السعودي الموثوق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن صاحب الفضل في حسم صفقة انتقال اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر إلى أحضان نادي النصر، كان الأمير خالد بن فهد، إذ تكفل بتكاليف الصفقة.

وتداولت تقارير صحفية سعودية على مدار الأسبوع الماضي عن نية نادي اتحاد جده السعودي في ضم أبو بكر تمهيدًا لإنهاء تعاقد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلا أن اللاعب غالى في مطالبه المادية واشترط الحصول على أربعة ملايين دولار سنويًا.

وخاض فينيسنت أبو بكر 67 مباراة رفقة بشكتاش التركي بمختلف المسابقات وسجل 35 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة، وانتهى عقده مع الفريق الملقب بـ الصقور في الصيف الحالي.

الجدير بالذكر أن أبو بكر – بطل كأس أمم أفريقيا 2017- رفض تمديد تعاقده مع بشكتاش بسبب رغبته في الحصول على عقد مدته 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويًا.