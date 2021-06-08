يواجه البرتغال نظيره الكيان الصهيوني على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة، بتحضيرات يورو 2020، بعد تعادله في التجربة الأولى أمام منتخب إسبانيا في الأسبوع الماضي.

وبالعودة إلى نتائج المباريات الودية الأخيرة، ستكون البرتغال راضية عن استعداداتها لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد عدم خسارتها في في مبارياتها الخمس الماضية، حيث انتصر زملاء كريستيانو رونالدو في 3 مناسبات، وتعادلوا مرتين.

ويبدو أن سلسلة النتائج الإيجابية لأبطال يورو 2016، ستستمر، حيث لم يخسر أمام الفريق المتأسس اتحاده في 1928 في دولة فلسطين، سوى في مناسبة واحدة وكانت في عام 1981، وفازوا في مباراتين، وتعادلوا مرتين.

وبشكلٍ عام، خسر منتخب البرتغال مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة على أرضه، وكانت أمام أبطال العالم “فرنسا”، وفاز رجال فرناندو سانتوس في 10 مباريات، بينما سيطر التعادل على 6 مناسبات.

وتعتبر مواجهة منتخب البرتغال للفريق صاحب الرداء الأزرق، هي الأخير له ضمن تحضيرات يورو 2020، التي يبدأها بمواجهة منتخب المجر، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك قبل مواجهة ألمانيا يوم السبت 19، وفرنسا يوم الأربعاء 23 من الشهر ذاته.

في المقابل، أنهى منتخب اسكتلندا آمال الكيان الصهيوني في الظهور الأول ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح في التصفيات، لتظل مواجهات الفريق الأزرق مقتصرة على التجارب الودية، والظهور الصوري في تصفيات كأس العالم وغيرها من المواجهات الرسمية.

موعد مباراة البرتغال والكيان الصهيوني بتحضيرات يورو 2020

ويحين موعد مباراة البرتغال والكيان الصهيوني يوم الأربعاء، 9 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن قنوات بي إن سبورتس القطرية أو أي قناة في الشرق الأوسط نقل بث مباشر مواجهة البرتغال والكيان الصهيوني، وستذاع على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية، وقناة سبورت 1 التشيكية، وليكيب الفرنسية.