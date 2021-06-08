مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا في بث مباشر بـ تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8-6-2021.

يحل منتخب الارجنتين ضيفًا ثقيلًا على كولومبيا في ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكويلا، ضمن أهم مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويحتل رفاق ليونيل ميسي المركز الثاني في تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات على الاكوادور وبوليفيا وبيرو، وتعادلان أمام باراجواي وتشيلي بنفس النتيجة (1-1).

في المقابل، يتواجد منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على “فنزويلا” في الجولة الأولى، وتعادله في الثانية مع تشيلي، وفوزه في الخامسة على حساب “بيرو”، بينما تلقى خسارتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام “أوروغواي، والأكوادور”.

وتُعد مباراة الارجنتين وكولومبيا هذا الأسبوع، البروفة الأخيرة لكلا الفريقين قبل خوضهما غمار منافسات بطولة كوبا أميركا 2020 المؤجلة لمدة سنة بسبب تداعات فيروس كورونا.

وشهدت آخر مواجهة بين الارجنتين وكولومبيا، يوم 16 يونيو 2019، في الجولة الأولى من مجموعات كوبا أميركا، خسارة راقصي التانجو بهدفين دون رد سجلهما لاعب كلوب أمريكا المكسيكي روجر مارتينيز ونجم أتالانتا الايطالي دوفان زاباتا.

وفي آخر خمس مباريات بين الفريقين، استطاع المنتخب الارجنتيني تحقيق الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لكولومبيا وتعادل من دون أهداف في لقاء خلال سبتمبر 2018.

تنطلق مباراة الارجنتين وكولومبيا صباح يوم الاربعاء 9 يونيو 2021، بتوقيت منطقة الشرق الأوسط، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية HD1 بريميم مباراة الارجنتين وكولومبيا بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. كما ستنقل المقابلة على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، وسبورت كلوب 1 السولوفينية، وقناة بين سبورت الفرنسية.